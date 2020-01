pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’Hexagone dispose d’une récolte abondante, mais l’exportation est compromise par la grève des salariés de la SNCF et des ports. Tel est le constat que FranceAgriMer a dressé ce 15 janvier 2020 à l’issue de son conseil spécialisé des grandes cultures. L’approvisionnement des ports est perturbé par l’annulation des trains et le chargement des bateaux est menacé par le mouvement des dockers et des remorqueurs.

Un blé français bon marché

Pourtant, « les blés Français sont toujours extrêmement bien positionnés à l’exportation, précise Marc Zribi, chef de l’unité grains et sucre de FranceAgriMer. Ils sont légèrement en dessous des prix de la Mer noire, à 214,6 $ par tonnes. » De plus, la concurrence devrait être moins importante dans la deuxième partie de campagne. Pourquoi ? Parce que l’Argentine, l’Ukraine et la Russie ont déjà réalisé une part importante de leurs exportations.

L’« opération nationale ports morts » de 72 heures, du mardi 14 au jeudi 16 janvier 2020, menace particulièrement 7 grands ports français : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Fos/Mer. Rien que pour les coopératives, c’est 300 trains qui ont dû être annulés depuis le début du mouvement social, selon Coop de France.

Un surcoût de 4 à 6 €/t

« Le surcoût de remplacement par des camions est de 4 à 6 euros la tonne », précise Marc Zribi. Quand on sait que la compétitivité du blé français à l’exportation se joue à l’euro près, on comprend l’ampleur du problème. Le conseil spécialisé des grandes cultures veut réalerter les services du ministère de l’agriculture.

Le non-chargement des bateaux entraîne souvent des pénalités de retard ou même la rupture du contrat. Les navires ne pouvant pas rester immobilisés trop longtemps, ils vont chercher des céréales dans d’autres ports européens, en particulier au nord. Les exportations vers l’Italie sont aussi retardées.

Par ailleurs, certaines usines de transformation des céréales ne sont plus approvisionnées. Parmi elle, beaucoup travaillent en flux tendu et sont donc arrêtées, ce qui entraîne de grosses pertes pour les entreprises et des problèmes pour les éleveurs en rupture de stock d’aliment du bétail.