Le groupe Manitou va présenter des chargeurs télescopiques hybrides et électriques équipés de moteurs Deutz.

Deutz et Manitou se lancent ensemble dans la course à l’électrification avec un partenariat dans le projet E-Deutz. Il s’agit des premiers prototypes de moteurs électriques de l’équipementier allemand intégrés dans des engins tout-terrain. Deutz-Fahr propose un catalogue de produits modulaires pour les entraînements électriques avec des solutions hybrides et un moteur complètement électrique.