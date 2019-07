pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les épreuves s’enchaînent rapidement sans grand temps de repos devant un public déjà nombreux. En début d’après-midi, les champions tri de la laine se sont affrontés. « C’est une épreuve qui n’existe que depuis deux ans en France, expliquent Klaus Kieffer et Nadine Singeot, deux juges de la compétition. Tous les concurrents sont extrêmement concentrés sur les gestes à accomplir. L’épreuve est très technique, chaque erreur est sanctionnée par des points de pénalité. »

En fin de tri la toison est roulée et placée dans un bac. À l’arrière, la rotation des animaux ne connaît pas de répit non plus. Les camions se croisent. « Une fois tondus les animaux rejoignent leur ferme », ajoute Roland Lachaume, un des 400 bénévoles affectés à la tâche.