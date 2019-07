Le 26 juillet 2019, l’Institut a encore avancé la date de récolte de l’ensilage de maïs de 5 à 7 jours, en fonction des régions. En raison des conditions météorologiques sèches et chaudes, la maturité s’est encore accélérée.

Estimation de la date de début de récolte de maïs fourrage 2019 par région au 25 juillet © Arvalis

Des conditions climatiques très difficiles autour de la floraison des maïs

Sur une grande partie du pays, les cumuls de pluie enregistrés depuis le début de l’été sont très faibles. Ce déficit de pluie, associé à des températures chaudes, très supérieures aux normales, a conduit à un stress hydrique précoce et durable, autour de la floraison, période la plus critique pour la mise en place des grains. Mais l’évolution du maïs peut-être très différentes d’une parcelle à l’autre, en raison de la diversité des sols terre et de la conduite culturale. Arvalis recommande plus que jamais à chaque éleveur d’observer ses parcelles.

Prévenir les acteurs

L’objectif de l’institut est de sensibiliser éleveurs, Cuma et entreprises de travaux agricoles sur l’avancement de la maturité des maïs pour déclencher les chantiers de récolte à temps. Une dernière carte sera publiée début août.

Certains éleveurs commenceront même plus tôt

#Touraine, 10mm depuis ce matin à #Ambillou mais le mal est fait. La gestion de l'hétérogénéité des parcelles fait que l'ensilage va démarrer jeudi 1 août pour limiter la casse sur des maïs de mi-avril.

@Chambagri37 #FrAgTw @NatDedieu @alexcarre49 @LoranG76 @laurent_loncle pic.twitter.com/MhmIGS4lzn — Stéphane David Conseil (@StephaneD37) July 26, 2019