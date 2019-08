pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Avec une production de 55 000 tonnes de maïs à éclater en vrac et 200 millions de sachets micro-ondables vendus par an, soit 8 200 hectares cultivés [en 2018], Nataïs poursuit sa dynamique et affirme sa position de leader européen », se présente l’entreprise dans un communiqué diffusé ce 27 août 2019.

Pour accroître son activité et sécuriser les approvisionnements, notamment à l’exportation, l’entreprise gersoise cherche à étoffer son groupe qui compte aujourd’hui 280 agriculteurs. « C’est dans le Sud-Ouest, notre territoire d’origine, que nous souhaitons continuer à développer des surfaces cultivables, dans un rayon de 170 kilomètres autour de notre site de production de Bézéril. Les départements concernés par notre recherche sont le Gers, la Haute-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne », indique Michael Ehmann, fondateur et président de Nataïs.

Une production de qualité récompensée

Les actuels partenaires et futurs candidats (1) bénéficient, selon l’entreprise, d’un accompagnement durable dans la transition agroécologique, dans le cadre d’une démarche baptisée Naturellement popcorn. « Ils bénéficient de notre appui, de notre investissement technique et scientifique ainsi que des échanges terrain et de l’accompagnement par notre équipe d’ingénieurs-conseils, depuis la recherche variétale jusqu’à la récolte », poursuit le dirigeant.

« En échange d’une production de haute qualité, nous assurons aux maïsiculteurs une relation solide et durable dans le cadre d’un contrat annuel avec possibilité de reconduction dans la durée. Dans le contexte difficile des prix des céréales sujets à des fluctuations, nous nous engageons sur une sécurisation des prix », précise Mélanie Bayard, responsable des partenariats agronomiques au sein de Nataïs.