Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 44% Vous avez parcouru 44% de l'article

Machine arrière toutes ! En avril 2019, le Sima, le salon international du machisme agricole a annoncé avec tambours et trompettes ne plus vouloir se tenir dans ses dates historiques, c’est-à-dire fin février des années impaires. Objectif : déplacer le salon à la fin des années paires et ne plus être en concurrence frontale avec Agritechnica. Les organisateurs viennent d’annoncer que le prochain Sima se tiendra finalement en février 2021, plus précisément du 21 au 25 février. Exit donc le rendez-vous prévu en novembre 2020. > À lire aussi : Le Sima veut ratisser plus large (16/09/2020) Pas de remise en cause des nouvelles dates Comexposium, l’organisateur du salon, se justifie en expliquant que la crise sanitaire actuelle « perturbe le cycle de production et de distribution des constructeurs ». C’est donc à la demande « d’un grand nombre d’exposants », que le prochain Sima se tiendra finalement en février 2021, sur son créneau historique. Pour les organisateurs, cela ne remet pas en cause la nouvelle stratégie de positionnement de leur salon. Ainsi le Sima suivant se tiendra en novembre 2022, du 6 au 10. Pierre Peeters

Machine arrière toutes ! En avril 2019, le Sima, le salon international du machisme agricole a annoncé avec tambours et trompettes ne plus vouloir se tenir dans ses dates historiques, c’est-à-dire fin février des années impaires. Objectif : déplacer le salon à la fin des années paires et ne plus être en concurrence frontale avec Agritechnica. Les organisateurs viennent d’annoncer que le prochain Sima se tiendra...