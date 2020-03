Plusieurs sites internet de constructeurs proposent des jeux, des vidéos et des coloriages pour distraire les plus jeunes.

Écoles fermées et confinement à cause du coronavirus compliquent la tâche des parents en cette période de crise sanitaire. Parce qu’il n’est pas possible d’embarquer toute la fratrie dans le tracteur, plusieurs constructeurs ainsi que notre confrère allemand de Profi proposent des jeux en ligne et des coloriages à télécharger pour occuper les agriculteurs en herbe. Voici notre sélection, regroupée par marques.

John Deere

Massey Ferguson

Case IH

Coloriages : Farmall, Magnum, Farmlift et Maxxum

JCB

Bobcat

Einböck

Pour travailler les maths et l’anglais, Einböck propose de résoudre ce problème. Les plus jeunes pourront télécharger ce coloriage