pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les concessionnaires de matériels agricoles ont enfin de quoi se réjouir. Selon une enquête réalisée par leur syndicat, le Sedima, ils ont constaté une bonne dynamique sur l’ensemble des activités des concessions au premier semestre de 2019. Le taux de croissance est plus élevé que l’an dernier sur la même période pour le matériel neuf avec +7,5 à +8,5 %.

Les distributeurs constatent la même dynamique qu’en 2018 pour l’occasion, et une progression pour l’atelier et le magasin. Le Sedima enregistre une croissance sur tous les secteurs, hormis l’élevage où la situation est très contrastée avec des zones en croissance et des régions en très net recul.

L’occasion s’accumule

Malgré ce climat positif, les concessionnaires s’inquiètent de stocks supérieurs à la normale pour l’occasion. « Avec l’augmentation de la surface des exploitations, les machines tournent plus et les agriculteurs vont davantage sur du neuf, constate Pierre Prim, le président du Sedima. Le marché de l’occasion est donc plutôt en train de se fermer. Notre autre point d’inquiétude, c’est que le prix de l’occasion n’a pas augmenté au même rythme que celui du neuf. Cela signifie aussi que pour les agriculteurs, les soultes ont tendance à s’accroître de façon importante, ce qui complique encore plus les ventes. »