« J’ai perdu une centaine de brebis et agneaux depuis 3 ans »

© DR

Depuis 2017, Sophie Garnier de Boisgrollier, à la tête de 350 charmoises conduites en sélection à Ambrugeat, en Corrèze, a perdu plus d’une centaine de brebis et d’agneaux. Pour les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les responsables sont des chiens errants.