« Les prix à la consommation pour les ménages en France ont progressé pour l’ensemble des produits laitiers au cours des derniers mois, détaille Benoît Rouyer, économiste au Cniel, l’interprofession laitière. Les évolutions restent néanmoins contrastées selon les familles de produits laitiers. »

« Le prix du beurre a augmenté de 30 % depuis le début de l’année 2017, sachant que la progression entre juin 2018 et juin 2019 atteint 8 %. Les augmentations sont plus mesurées pour les autres familles de produits laitiers, de l’ordre de 2 à 3 % sur les douze derniers mois pour le lait liquide, les yaourts et les fromages. »