L’affaire est faite. « Nous nous réjouissons de l’entrée du collège du commerce de la distribution et de la restauration dans l’interprofession, affirme Thierry Roquefeuil, président du Cniel. Nous avons besoin de tous les acteurs pour travailler ensemble pour la pérennité de la filière laitière […] et renforçons ainsi la légitimité de l’interprofession auprès de l’ensemble de ses parties prenantes, jusqu’au consommateur-citoyen. »

Le collège commerce rejoint ainsi les trois groupements historiques et fondateurs du Cniel que sont le collège producteurs, présidé par Thierry Roquefeuil, celui des industriels, mené par Robert Brzusczak et celui des coopératives laitières, représenté par Damien Lacombe.

Jacques Creyssel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), a été nommé président de ce nouveau collège et vice-président du Cniel.

