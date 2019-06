« L’image de la France n’est pas celle d’un territoire de lait, a introduit Laurent Damiens, directeur de la communication à l’interprofession laitière (Cniel). Notre développement à l’exportation s’est fait sur des valeurs exogènes au lait. Il a été porté par notre bonne image associée au vin, au luxe et à la gastronomie à l’inverse de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande qui ont construit leur image autour des notions d’environnement, de lait et de bien-être animal. »

Travailler notre image

À défaut de la filière, ce sont davantage nos produits laitiers qui sont reconnus au-delà de nos frontières. Une étude récente menée par le Cniel auprès de cinq pays importateurs, dont la Chine, l’Allemagne et les États-Unis, a révélé que ces mets sont perçus comme « de qualité premium et sûrs » mais également « raffinés, difficiles à cuisiner et réservés à de grandes occasions ».

Et c’est ce dernier aspect qui nous distingue, et quelque part nous pénalise, par rapport à notre principal concurrent, l’Italie. « L’Italie base son image sur le même triptyque que nous (vin, luxe et gastronomie) mais leurs produits sont d’usage plus courant », poursuit Laurent Damiens, convaincu de l’intérêt pour le pays de s’affirmer à l’international comme “Terre de lait” et non plus seulement comme producteur de produits laitiers.

Conquérir pour sécuriser nos territoires

Pour Robert Brzusczak, président de la Fnil, la réussite des entreprises laitières repose sur leur diversité, leur savoir-faire et leur fort ancrage dans les territoires. « Nous avons une grande responsabilité économique et sociale, vis-à-vis des producteurs de lait et de nos salariés, précise-t-il. Alors même si le Brexit, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ou encore l’essor du protectionnisme peuvent faire peur, il faut être conquérant à l’exportation pour sécuriser nos territoires. »

Aujourd’hui, 40 % de la collecte française est destinée à l’exportation. « Se fermer à l’international, c’est se priver de débouchés potentiellement plus intéressants que le marché intérieur, mais c’est aussi et surtout la porte ouverte à la fermeture d’usines et à une restructuration profonde, et préjudiciable, de la filière », confie Jehan Moreau, le directeur de la Fnil.

A. Courty