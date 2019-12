Label rouge

Contractualisation obligatoire en gros bovins de boucherie

réservé aux abonnés

6 h

« La règle est désormais fixée pour tous. Nous allons pouvoir, enfin, passer du temps des engagements à celui des actes. En label rouge, les pratiques commerciales du passé privant l’éleveur d’une juste rémunération n’ont donc plus lieu d’exister » soutient Bruno Dufayet, président de la FNB dans un communiqué de presse le 20 décembre 2019. ©P.Bourdois/GFA

L’accord interprofessionnel rendant obligatoire la contractualisation écrite pour toute transaction commerciale de bovins vifs ou de viande bovine en label rouge vient d’être étendu, ce 20 décembre 2019, par décret du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. La Fédération nationale bovine (FNB) et l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) s’en félicitent.