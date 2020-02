Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

La Coopération agricole (ex-Coop de France) va amorcer un « tour de France des solutions coopératives pour identifier les innovations et accompagner les transitions », a annoncé Dominique Chargé, président de l’organisation, lors du Salon international de l’agriculture le 25 février. « Les coopératives et agriculteurs ont mis en place des choses qui fonctionnent et nous devons les mettre en lumière », a-t-il précisé. Un « book de solutions » d’ici l’été prochain Plusieurs thématiques ont été ciblées selon un communiqué de l’organisation : « Le développement d’une agriculture plus connectée et respectueuse de l’environnement, la réduction de l’impact carbone, la préservation de la biodiversité, le bien-être animal, le renouvellement des générations ». Un « book des solutions » est attendu d’ici l’été prochain. Pour promouvoir « ces bonnes pratiques », Dominique Chargé entend également vouloir « coordonner les moyens disponibles au financement de ces transitions, au niveau européen, national et régional ». Suzie Terrier et Alexis Marcotte

