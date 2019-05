Intrants

L’énergie toujours plus chère

17.05.19

Agriculteur réalisant le plein de carburant de son tracteur. © C. Faimali/GFA

En mars 2019, le prix d’achat des intrants a poursuivi sa remontée amorcée à l’été 2017. L’augmentation atteint 4,3 % sur un an et concerne plus fortement les postes « énergie et lubrifiants », « engrais et amendements » et « aliments pour les animaux ».