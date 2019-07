Le prix d’achat des intrants a reculé de 0,2 % en mai 2019 par rapport à avril, mais sur un an glissant, il reste en hausse sous la pression des engrais et des aliments pour animaux.

« Sur un an, l’augmentation amorcée à l’été 2017 se poursuit [et atteint 2,5 %], selon la note mise en ligne par le ministère de l’Agriculture le 10 juillet 2019. En mai, le prix de l’énergie et des lubrifiants est en hausse, de 0,5 %. » Sur un an, il recule de 0,3 %. En mai toujours, le prix des aliments pour animaux se replie aussi, de 0,7 % par rapport à avril, ce qui prolonge la baisse amorcée en avril. En revanche, sur un an, « la hausse du prix amorcée en mai 2018 reste soutenue : +4,5 % versus +5,9 % entre avril 2018 et 2019 ». Quant aux engrais et amendements, leur prix baisse légèrement, de 0,9 %. « Sur un an, la hausse des prix enclenchée en mai 2018 après quatre mois de baisse se poursuit : +7,8 % contre +8,2 % entre avril 2018 et 2019. » E.R.

