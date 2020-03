pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 13 mars 2020, en janvier, le prix d’achat des intrants est en légère baisse de 0,1 % par rapport à décembre 2019. Sur un an, le prix recule de 0,5 %.

Le prix d’achat des intrants est a baissé de à, 1 % en glissement mensuel %©Agreste

En janvier 2020, le prix du baril de pétrole brut de la mer du Nord est en baisse par rapport au mois précédent. Il s’élève à 64 $, contre 67 $ en décembre 2019.

Par ailleurs, sur un an, les prix augmentent pour le deuxième mois consécutif (+ 7,1 %). Le prix du gazole non routier est en baisse de 1,4 % par rapport à décembre 2019. Sur un an, les prix sont en hausse de 8,9 %.

Le prix des achats des engrais a reculé de 6,8 % en glissement annuel ©Agreste

Les prix des engrais et amendements sont en baisse (- 0,6 %) pour le cinquième mois consécutif. Sur un an, le prix est en recul de 6,8 % contre — 6,2 % entre décembre 2018 et 2019.

