Si vous n’êtes pas au point sur la poussée d’Archimède, c’est le moment de réviser. Le concessionnaire néerlandais Hoogendoorn a eu une idée originale pour animer sa journée portes ouvertes : faire « rouler » un tracteur New Holland T5 sur le canal qui borde son terrain de démonstration.

Un ensemble de 6 tonnes

Parce qu’il n’est pas possible de faire flotter un tracteur qui affiche presque 6 tonnes en conservant ses pneumatiques d’origine, les mécaniciens d’Hoogendoorn l’ont chaussé de Mitas en 710/65R30 à l’avant et 1250/50R32 à l’arrière. Ainsi équipé, il n’était plus possible d’ouvrir la porte et le chauffeur est entré en cabine par la vitre arrière. Les mouvements du pont avant étaient aussi fortement entravés.

Quelques modifications

Parmi les autres modifications nécessaires pour assurer le spectacle, les mécaniciens ont déplacé la batterie vers une position en hauteur. Enfin, parce qu’ils n’étaient pas totalement certains de l’emplacement de la ligne de flottaison, l’équipe a protégé le bouchon de remplissage du carburant. Après une vidange de tous les réservoirs pour garantir l’absence d’eau et la mise en place de pneus standards, le T5 a regagné la cour de la concession et attend son futur propriétaire. Les pneumatiques en 1250, en revanche, auront peut-être plus de mal à trouver preneur.