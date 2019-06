« Promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture plus performante, plus durable et plus citoyenne », tel est l’objectif de La Ferme Digitale, explique Mélanie Polizzi, sa responsable. « Comment faire de la France le berceau européen de l’AgTech et de la FoodTech. L’association a été créée il y a trois ans par 5 fondateurs de start-ups. En trois ans, l’association est passée de 5 à 40 membres. Elle a maintenant pour vocation à mettre en avant les acteurs de l’écosystème agricole qui innovent. « La machine est en marche pour améliorer le quotidien des agriculteurs et la traçabilité des produits, répondre aux attentes écologique, sociétale et environnementale », se réjouit Mélanie Polizzi.