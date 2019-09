À l’issue de la première journée du salon Innov & moi à Grussenheim, pile au centre de l’Alsace, les organisateurs (1) annonçaient quelque 800 visiteurs. Cet événement avait pour objectif de présenter « les solutions pour faire face aux défis que les agriculteurs devront relever demain afin d’augmenter et de sécuriser les rendements dans un contexte de changement climatique », a expliqué Didier Lasserre, ingénieur chez Arvalis et cheville ouvrière de la manifestation.

Patrick Bastian, président de la commission de l’agriculture et de la forêt à la Région Grand Est a insisté sur son soutien à la profession et a renchéri : « On ne sauvera pas l’agriculture avec une brouette et des sabots ! » Sur la plateforme de 12 hectares, on pouvait donc assister à des présentations et démonstrations de solutions innovantes, permettant de concilier performances économiques, environnementales et sociétales.

Des démos sur plusieurs thématiques

35 ateliers techniques étaient articulés autour de 4 thèmes :

Augmenter et régulariser les rendements : modulation des densités de semis intraparcellaires, essai de relay-cropping…

: modulation des densités de semis intraparcellaires, essai de relay-cropping… Produire des produits de qualité : reconnaissance des plantes nuisibles, pratiques à mettre en œuvre pour éviter les contaminations…

: reconnaissance des plantes nuisibles, pratiques à mettre en œuvre pour éviter les contaminations… Protéger les cultures contre les bioagresseurs : solutions de biocontrôle, pièges connectés, épandage de trichogrammes automatisés…

: solutions de biocontrôle, pièges connectés, épandage de trichogrammes automatisés… Nourrir les plantes et les alimenter en eau en protégeant les ressources : pilotage de l’azote, biostimulants, couverts et plantes associées…

Une place de choix a été donnée aux constructeurs de matériels agricoles. Le désherbage mécanique et ses innovations (robot, bineuses à caméra, etc.) étaient au programme sur un large espace de démonstration.