Votre analyse quotidienne du marché - Oléagineux

Le colza européen soutenu par les taxes sur les biocarburants indonésiens Les prix du colza étaient en légère hausse ce 14 août 2019 en fin de journée sur le marché à terme européen, soutenus par la décision de l’Union européenne de taxer les biocarburants indonésiens.

Si certains attendent toujours fin août pour semer leur colza, de plus en plus d’agriculteurs ont déjà bien avancé. Cela fait écho aux préconisations de Terres Inovia afin d’assurer le meilleur départ à la plante. L’Institut publie deux cartes pour sortir le semoir au bon moment, et se tenir prêts plus tôt que les autres années, particulièrement dans les terres superficielles. Il propose de dé...