Les années se suivent et se ressemblent pour les ventes de tracteurs neufs standards. Sur un marché en forte progression, John Deere conforte sa première place avec 20,8 % de part de marché, en hausse de 0,6 point par rapport à l’an dernier. New Holland est son éternel dauphin avec 15,2 % de part de marché, en baisse de 1,9 point par rapport à son résultat exceptionnel de 2018. Son taux de pénétration est néanmoins en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Fendt, qui a accédé au podium en 2017, se cramponne à sa troisième place avec 12,6 % des ventes, en baisse de 0,2 point.

Pas de bouleversement au classement

Derrière ce trio, trois marques sont au coude à coude. Claas occupe la quatrième place avec 10,8 % de part de marché (-0,7 point), suivi par Massey Ferguson (9,8 %, + 0,4 point) et Case IH (9,3 %, + 0,6 point). Le classement est complété par Valtra (6,7 %), Kubota (5,2 %), Deutz-Fahr (4,6 %), McCormick (1,2 %), Same (0,7 %), Landini (0,6 %) et JCB (0,4 %). Comme l’an dernier, les trois marques leaders réalisent plus de la moitié des ventes en France.

New Holland en tête sur le marché spécialisé

Du côté des tracteurs pour vigne et vergers, New Holland arrive nettement en tête avec près d’un quart des ventes (24,3 %). Il est suivi par Fendt qui a réalisé 18,1 % de part de marché en 2019 et poursuit sa progression fulgurante. Kubota complète le podium avec un taux de pénétration de 10,6 %. Claas (7,3 %), Massey Ferguson (7 %), Landini (6,8 %) et Same (6,1 %) complètent le classement.