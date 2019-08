« Comme d’habitude la Chine a dit qu’ils allaient acheter “en large quantité” à nos merveilleux agriculteurs américains. Pour l’instant ils n’ont pas fait ce qu’ils ont dit », a tweeté Donald Trump, ajoutant : « Peut-être que cette fois-ci ce sera différent ».

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different!