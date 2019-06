En 2019, selon les estimations d’Agreste publiées dans une note d’Infos rapides le 11 juin 2019, les surfaces consacrées aux céréales atteindraient 9,4 millions d’hectares (Mha). La sole de blé atteindrait 5,02 Mha, soit une progression de 2,9 % par rapport à l’an dernier.

Colza et blé dur en recul

« Les conditions météorologiques depuis les semis d’automne sont caractérisées par un déficit hydrique marqué et par une douceur interrompue par une période de froid en hiver », explique le ministère. Le colza d’hiver et le blé dur ont particulièrement souffert de ces mauvaises conditions. Ainsi en 2019, les surfaces de colza diminueraient de 18,9 % et la production s’élèverait à 3,8 Mt (4,9 Mt en 2018, soit –22.2 %).

Le rendement, estimé à 29,4 q/ha, atteindrait son plus bas niveau depuis 2007. « La situation des cultures est très dégradée. À la sécheresse et au gel, qui ont entraîné des problèmes de floraison et de formation des siliques se sont ajoutées des attaques d’altises ». La sole de blé dur diminuerait de 11,5 %, et serait inférieure de 9,1 % à la moyenne de 2014 à 2018.

Hausse des surfaces des orges et du maïs

La production d’orge d’hiver augmenterait de 4,6 % comparée à 2018, en lien avec l’augmentation des surfaces (+48 000 ha, soit +3,7 %). « Les grandes régions productrices voient leurs rendements baisser à cause de la sécheresse de l’automne au moment des semis », informe le ministère : –7,1 % dans le Centre, –0,7 % en bourgogne et –3,8 % en Champagne-Ardenne.

Les surfaces consacrées à l’orge de printemps augmentent de 21,6 % par rapport à 2018. « Les difficultés rencontrées cette année sur le colza et les betteraves ont incité les agriculteurs à se reporter entre autres sur cette culture. » La Région Centre enregistre par exemple +38 000 ha d’orge de printemps, tandis que le colza recule de 84 000 ha.

La sole de maïs grain augmenterait de 5,6 %, avec 1,5 million d’hectares, mais serait en retrait de 3,5 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018.

Moins de betteraves, plus de pommes de terre

« La faiblesse des cours du sucre et le manque de visibilité quant à l’avenir de la filière ont conduit au recul des surfaces », constate Agreste. Les surfaces consacrées aux betteraves industrielles diminuent de 6, % par rapport à 2018. Les surfaces de pommes de terre de conservation et de demi-saison augmenteraient de 3,2 % sur un an, et de 13,3 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018.