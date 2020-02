pour vous connecter et poursuivre la lecture

Auchan Retail France a annoncé le 27 février 2020 au salon de l’agriculture son adhésion au GIE CRC (culture raisonnée contrôlée) pour l’utilisation de farines de blés cultivés selon le cahier des charges de cette filière.

« 10 % de nos farines sont bios, développe Guillaume Rébillard, responsable boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Pour les farines conventionnelles, nous souhaitions aller plus loin en matière de qualité et de sélection des farines utilisées quotidiennement. »

« L’ensemble de la gamme pain « Saveur » filière responsable Auchan CRC sera disponible dès le mois de juin 2020 dans les premiers magasins, puis dans tous les supermarchés en octobre 2020 et dans l’ensemble des hypermarchés d’ici fin 2021 », signale l’enseigne dans un communiqué. Une communication spécifique sera mise en place en magasin.

12 000 t de farines

« D’ici la fin de 2021, 12 000 tonnes de farines CRC seront ainsi utilisées pour fabriquer les pains », explique Guillaume Rébillard. Et de préciser : « Dans nos hypermarchés, tout est fabriqué sur place. Nos 100 fournils seront alimentés par la filière CRC. Nous sommes pour cela accompagnés par 15 meuniers partenaires historiques. Cette démarche sera accompagnée d’une régionalisation des approvisionnements en blé. »

Dans les supermarchés, où les produits boulangers ne sont pas fabriqués sur place, « nous allons nous appuyer sur des partenaires industriels qui sont dans la démarche CRC ».

Prime de 21 c/t pour le producteur

Une prime qualité spécifique sera versée aux producteurs, à hauteur de 21 centimes d’euro/t de blé. « Ce qui représente une hausse du prix de la baguette de seulement 1 centime d’euro.

La filière CRC, qui fête ses vingt ans en 2020, a annoncé pour la récolte 2021 ses premières céréales sans résidus de pesticides. « Nous profiterons de cette avancée », se félicite Guillaume Rébillard.

