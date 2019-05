Auchan va vendre la « quasi-totalité » de ses magasins en Italie ainsi qu’au Vietnam, un désengagement nécessaire compte tenu de sa situation économique « très difficile » après une perte de plus d’un milliard d’euros de sa maison mère en 2018.

La filiale italienne Auchan Retail Italia détient environ 1 600 magasins de tous formats - hypermarchés, supermarchés, ultraproximité et activités numériques - sous les marques Auchan et Simply, en propre ou en franchise. Elle en cède la « quasi-totalité » à Conad, un groupe italien coopératif de distribution, pour un montant qui n’a pas été précisé. Selon une source proche du dossier, il s’élève à près d’un milliard d’euros.

Un repreneur pour les 1 600 magasins italiens

Conad, basé à Bologne (nord), a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’euros dans 3 225 points de vente. La société se présente comme « la plus grande organisation italienne de commerçants indépendants de commerce au détail, leader sur le segment des supermarchés ». « Nous sommes intimement convaincus que Conad sera plus à même de réussir », a déclaré le président d’Auchan retail, Égard Bonte dans une interview aux Échos daté de mercredi.

Le groupe italien doit reprendre les 14 600 salariés d’Auchan en Italie, qui réalise un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros dans la péninsule, mais y a enregistré depuis 2011, « huit années consécutives de pertes », a précisé Égard Bonte. L’opération qui ne concerne ni les 33 supermarchés non-franchisés de Sicile, ni les 50 magasins de l’enseigne Lillapois, aura « des impacts forts en pertes exceptionnelles en 2019 », a prévenu Égard Bonte.

Un marché asiatique très prometteur

Le groupe a également annoncé la vente de ses 18 magasins É Vietnam, où il était installé depuis quatre ans : « le processus de cession a été annoncé aux équipes sur place », soit 850 personnes, a affirmé un porte-parole. « Malgré un marché très prometteur, nous n’avons pas su trouver un modèle qui s’avère rentable », a-t-il ajouté. La filiale vietnamienne a réalisé 45 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

« Nous avons peut-être trop attendu pour prendre acte de certaines situations » a déclaré Edgard Bonte selon lequel « en soixante ans, Auchan n’a jamais fait des arbitrages de cette ampleur ». Non cotée en Bourse et propriété de l’Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding, a perdu 1,145 milliard d’euros en 2018, et a annoncé début mars un plan de « redressement » de son secteur distribution. Depuis, les premières coupes franches dans le réseau sont intervenues.

21 sites à céder en France

Fin avril, le groupe a lancé la cession de 21 sites en France concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. Dans l’Hexagone, il compte 637 magasins sous enseignes et emploie 73 800 collaborateurs. En Italie, Auchan Retail avait déjà fermé 23 magasins en 2018. Auchan précise que « les galeries commerciales dans lesquelles figurent les magasins Auchan ou Simply cédés à Conad continueront d’être exploitées » par sa filiale immobilière.

En France, pour reconquérir sa clientèle, Auchan compte monter en gamme sur l’approvisionnement en produits frais. « Notre vrai sujet pour l’accélération sur les produits bio et les circuits courts sera de mettre en place des relations avec l’amont qui sécurisent l’approvisionnement d’un côté et assurent une juste rémunération des agriculteurs de l’autre » a dit Égard Bonte.