3,6 millions d’euros seront alloués sur 5 ans à l’appel à projets « Structuration des filières agricoles et agroalimentaires » lancé le 4 octobre 2019 et ouvert jusqu’en février 2020 pour des projets collectifs agricoles et agroalimentaires.

Lancé en 2018, le grand plan d’investissement quinquennal du gouvernement consacre 5 milliards d’euros au volet agricole. Celui-ci s’articule autour de trois axes : transformation de l’amont agricole et forestier, amélioration de la compétitivité de l’aval agricole et forestier et innovation et structuration des filières. C’est sur ce troisième axe que s’inscrit l’appel à projet « structuration des filières agricoles et agroalimentaires » lancé le 4 octobre dernier pour accompagner le développement des filières agricoles, agroalimentaires, de la pêche et de l’aquaculture. Cet appel à projet fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt clôturée le 31 octobre 2018, pour lequel 28 dossiers ont été retenus autour des filières des fruits et légumes, de la viande, de la grande culture, du lait ou encore des plantes aromatiques. Une aide bénéficiant à des projets collectifs Le dispositif s’adresse à des opérateurs portant un projet collectif engageant plusieurs maillons d’une filière : producteurs, transformateurs, commerces… pour des actions structurantes ou innovantes sur des filières émergentes ou existantes ne pouvant être accompagnées par d’autres dispositifs existants. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 28 février 2020 sur le portail internet de FranceAgriMer. Un comité de pilotage constitué de représentants de l’État, des Régions et de personnalités qualifiées assurera la sélection des dossiers en fonction de leur valeur ajoutée, de leur impact environnemental, de leur amélioration de la qualité de vie au travail, de la prise en compte du bien-être animal, ainsi que de leur réponse aux attentes sociétales. Un budget de 3,6 millions d’euros Le budget alloué à ce dispositif est de 3,6 millions d’euros. Sont éligibles les dépenses immatérielles (études de faisabilité, diagnostics, conseils techniques) plafonnées à 50 % des coûts (au maximum 200 000 € par projet) et les dépenses matérielles plafonnées à 20 % (au maximum 500 000 € par projet). Alessandra Gambarini

