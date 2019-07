Ce nouveau pointage « au 11 juillet », dévoilé ce mardi 30 juillet 2019, actualise le chiffre de 13 400 procédures communiqué fin avril. Bayer a dû essuyer jusqu’ici trois condamnations à indemniser des requérants californiens atteints d’un cancer, dont les montants ont été fortement réduits par le deuxième examen d’un juge.

Objectifs financiers annuels confirmés

Sur le plan financier, Bayer a confirmé ses objectifs annuels, avertissant cependant qu’ils étaient « de plus en plus ambitieux », après avoir divisé par deux son bénéfice net au deuxième trimestre. Entre mars et juin, le groupe a vu son activité souffrir des tensions commerciales et des conditions climatiques défavorables.

Et tout cela en en devant provisionner pour la restructuration annoncée l’an dernier après le rachat de l’américain Monsanto et prévoyant la suppression de 12 000 postes. Le bénéfice net du groupe a plongé de 49,1 % sur un an à 404 millions d’euros, pendant que le résultat opérationnel reculait de 31,2 % à 926 millions d’euros, nettement sous les attentes des analystes.

Quand la météo s’en mêle

L’acquisition de Monsanto pour 63 milliards de dollars, plus gros pari de l’histoire du groupe allemand, a contribué à gonfler de 59 % les ventes de la division agrochimique et de 21 % le chiffre d’affaires total de Bayer, à 11,4 milliards d’euros. L’activité de semences et phytos a néanmoins souffert des inondations et des pluies diluviennes dans le Midwest américain, ainsi que « de la sécheresse dans de larges parties de l’Europe et du Canada ».