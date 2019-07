La pauvreté dans les zones rurales de l’Union européenne a continué à baisser entre 2016 et 2017, indique un communiqué de Bruxelles. Le taux de pauvreté dans ces zones reste cependant relativement haut, à 24 % en 2017 (-2 % par rapport à 2016).

Le communiqué enchaîne : « durant la même période, la part de surface en agriculture biologique dans l’UE a augmenté ». Il a en effet atteint 7 % de la SAU européenne en 2017, contre 6,7 % en 2016.

Faut-il déceler un lien entre ces deux informations ? Bruxelles se contente de préciser qu’il s’agit de quelques-uns des « éléments clé » ressortant de la dernière mise à jour des indicateurs de performance de la Pac.

Concrètement, le « cadre commun de suivi et d’évaluation » vise à évaluer la performance de la Pac 2014-2020, afin de la rendre plus efficace. Parmi les données évaluées annuellement, outre la pauvreté en milieu rural et la progression de l’agriculture bio, se trouvent des indicateurs liés au marché (comme le solde de la balance commerciale agricole, resté positif à 2,7 md € en 2018…), au verdissement (comme la progression des surfaces d’intérêt écologiques, modestement passée de 11,1 à 11,4 Mha entre 2016 et 2018), à l’environnement (comme les émissions d’ammoniac par le secteur agricole, stabilisées à 3,61 Mt en 2016)…

Et beaucoup d’autres : les tableaux de bord, consultables en ligne, comportent 178 indicateurs et plus de 900 sous-indicateurs !