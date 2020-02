À l’occasion de cette réunion des 27, Amélie de Montchalin a une nouvelle fois insisté pour que le budget dédié à la Politique agricole commune soit maintenu à un niveau stable dans le prochain cadre financier pluriannuel.

« La Politique agricole commune n’est pas has been + […] L’Europe entière se soucie plus que jamais de ce qu’elle mange, d’où viennent les produits, de leur qualité », a-t-elle insisté.

« Bien sûr nous voulons une décision, nous voulons un accord, mais pas à n’importe quel prix. La France ne veut pas que l’Europe recule », a déclaré Amélie de Montchalin, la secrétaire d’État aux Affaires européennes.