Alors qu’il avait annoncé le 25 mars 2020 l’interdiction pour les saisonniers agricoles étrangers, le gouvernement fédéral allemand s’est ravisé le jeudi 2 avril 2020.

80 000 saisonniers pour deux mois

Quatre-vingt mille saisonniers étrangers pourront finalement franchir les frontières allemandes d’ici à fin mai. Berlin avait interdit fin mars leur venue, malgré des besoins criants de la profession agricole.

L’ouverture des portes, sous l’impulsion de Bruxelles, est soumise à de strictes conditions. Le voyage s’effectuera en avion en groupe, des examens médicaux seront réalisés et un transfert direct vers l’exploitation sera mis en place. Dans les deux premières semaines, les saisonniers devront impérativement rester sur l’exploitation et travailler à part pour éviter la propagation du coronavirus.

Distance de sécurité

Pendant la récolte, ils devront respecter des distances de sécurité entre eux, et, si cela n’est pas possible, porter des gants et un masque de protection. Pour Horst Seehofer, ministre fédéral de l’Intérieur, le gouvernement a trouvé un « moyen de réconcilier la protection des populations et le bon déroulement des récoltes ».

L’Allemagne accueille chaque année près de 300 000 travailleurs saisonniers étrangers pour son agriculture, en majorité venus de Roumanie et de Pologne, selon les chiffres du principal syndicat agricole du pays, le DBV. Cette main-d’œuvre est essentielle pour le secteur au début du printemps, de nombreuses récoltes de cultures maraîchères et fruitières ayant lieu entre les mois d’avril et de juin, notamment les fraises et les asperges.

Luc André et l’AFP