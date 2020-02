pour vous connecter et poursuivre la lecture

Quatre jours après la sortie de l’Union européenne de son partenaire économique privilégié, l’Irlande a obtenu ce 4 février 2020 le feu vert de la Commission européenne pour mettre en place pour une durée de 5 ans un programme de soutien de 200 millions d’euros. Il sera destiné aux entreprises engagées dans la transformation et la commercialisation de la production agricole.

Favoriser une plus grande diversité des produits agricoles

Ce soutien prendra la forme de subventions qui seront ouvertes aux entreprises de toute taille. Le but : favoriser une plus grande diversité des produits agricoles et des marchés, afin de renforcer le secteur agroalimentaire irlandais.

La Commission européenne a estimé que ce programme répondait aux objectifs communautaires d’assurer une production alimentaire viable, sans fausser la concurrence et les échanges. Cette décision intervient 7 mois après le déblocage par Bruxelles d’une aide exceptionnelle de 50 millions d’euros destinée à la filière bovine irlandaise, directement impactée par le Brexit.