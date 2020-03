pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le ministre de l’Agriculture l’a confirmé : les agriculteurs peuvent poursuivre leur activité malgré la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19. Une décision qui soulage la profession en ces temps de travaux printaniers, mais qui ne retire pas l’inquiétude quant aux conséquences des mesures de restrictions sur certaines filières agricoles.

Obtenir des prêts à taux 0 %

« Le coronavirus pénalise les producteurs en vente directe, alerte le Modef, dans un communiqué du 16 mars 2020. Les paysans qui ne peuvent plus vendre sur des marchés sont obligés de jeter ou de donner les denrées. »

Le syndicat demande en urgence la prise en charge des cotisations sociales, la possibilité d’obtenir des prêts de trésorerie à 0 % auprès des banques et souhaite un soutien de l’État et de la Banque de France pour négocier un rééchelonnement des crédits bancaires et la mobilisation de BPI France pour apporter des garanties.

Réaliser un recensement des producteurs touchés

Au-delà de la vente sur les marchés, les producteurs qui fournissent la restauration hors domicile sont aussi impactés. Pour la Confédération paysanne, un « recensement de toutes les productions et des producteurs dont les débouchés seront impactés par le ralentissement de l’économie » doit être réalisé. Pour le syndicat, cet état des lieux doit « aider à réorienter rapidement vers des nouveaux débouchés qui répondent aux besoins du territoire selon un principe de solidarité. »

Inciter l’emploi en agriculture

La FNSEA, de son côté, évoque les horticulteurs et les pépiniéristes qui « ressentent déjà des difficultés économiques ». Elle réclame la mise en place, « sans délai », d’un accompagnement dimensionné. Plus largement, le syndicat majoritaire appelle le gouvernement à « des mesures d’incitation à l’emploi » en agriculture ainsi que des « assouplissements administratifs » pour « la poursuite de l’activité agricole qui va nécessiter l’embauche de nombreux salariés pour les premières récoltes ».