En avril dernier, une soixantaine de paniers solidaires ont été distribués à des familles du Nord et du Nord Pas-de-Calais. L’opération « Paniers solidaires » qui associe les caisses d’allocations familiales (Caf) et caisses de la mutualité sociale agricole (MSA), en lien avec les collectivités locales s’inscrit dans la campagne « MSA solidaire, nos valeurs en action ».

100 opérations sur le territoire

« MSA Solidaire, nos valeurs en action » a pour objectif d’accompagner les populations les plus fragiles des territoires ruraux : aides aux personnes isolées, accompagnement des seniors, dons aux professionnels de santé,… Les inititiaives sont répertoriées sur un site internet.

#Covid19 | Plus de 100 000 personnes ont été accompagnées par les salariés et délégués du groupe MSA dans le cadre de l'opération #MSAsolidaire. La MSA remercie toutes ces femmes et hommes pour leurs actions en cette période de crise

Leurs témoignageshttps://t.co/ccFuzvdll1 pic.twitter.com/xbs6cD1Otr — La MSA (@msa_actu) May 6, 2020

De nouveaux « paniers solidaires » seront distribués dans une dizaine d’autres Caf et MSA et l’opération sera reconduite dans le Nord.

Pour une alimentation saine et variée

Les bénéficiaires des paniers, familles aux revenus modestes ou agriculteurs en difficultés, sont identifiés par les travailleurs sociaux de la Caf et de la MSA. Ils bénéficient ainsi de produits frais et variés constitués par les agriculteurs privés de la vente sur les marchés et de leurs débouchés, qui connaissent des difficultés à écouler leurs produits. Les paniers, distribués gratuitement aux familles, se composent de fruits, de légumes, de laitages pour une valeur totale de 20€.