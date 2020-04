pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Est-ce que vous pensez que cette crise va changer le regard des Français sur leurs agriculteurs ? Je fais le pari que oui », a répondu Christiane Lambert sur l’antenne de France 2 ce 23 avril 2020. Elle était l’invitée de Samuel Étienne à 7 h 50. La présidente de la FNSEA est revenue sur les remerciements de la veille d’Emmanuel Macron, adressés à la « ferme France ». Le chef de l’État avait précisé que les citoyens seront réconciliés avec les métiers de l’alimentation.

« Les consommateurs se sont intéressés à leur alimentation »

« Les Français se sont rendu compte que l’alimentation, c’est fragile. Les produits n’arrivent pas comme ça par magie dans les rayons des supermarchés ou sur les étals. Derrière, il y a une industrie qui les transforme, les conditionne, a souligné l’éleveuse du Maine-et-Loire. Ce qui a changé aussi c’est que les consommateurs se sont plus intéressés à leur alimentation. Ils sont allés en direct chez des producteurs. Ils sont allés à leur rencontre, ont vu ces métiers où on se lève à 4 h du matin pour cueillir les légumes pour qu’ils soient frais pour le marché de 8 h 30. Nous faisons le pari, et nous allons l’entretenir que ça va créer des liens nouveaux avec les consommateurs. C’est une forme de réconciliation. »

Le coronavirus n’a pas grippé le débat syndical

La syndicaliste a également profité de son passage télévisuel pour balancer un pique à ceux qui critiquaient le modèle agricole français. « Tous ceux qui disaient que l’agriculture produisait trop, ou faisait trop ci ou trop ça, tout d’un coup, ce sont dit qu’il y a des pays qui n’ont pas cette chance d’avoir comme nous cette agriculture organisée qui produit en quantité et en qualité. On a toujours trouvé du bio, du Label rouge, des produits classiques, même si les produits sous signe de qualité ont été moins achetés que les produits classiques. »

Le Modef fait partie des critiques. Dans un communiqué du 23 avril 2020, le syndicat de défense des exploitants familiaux a tenu à rappeler « la mémoire courte » de l’organisation présidée par Christiane Lambert. « Après avoir porté pendant un demi-siècle la politique agricole française, la FNSEA est frappée d’amnésie sur sa lourde responsabilité de la situation actuelle de dépendance alimentaire et de disparition massive des agriculteurs. »

« Opportunisme de circonstances », selon le Modef

Malgré l’épidémie du Covid-19, le débat syndical reste vigoureux. « Rappelons-nous les arguments fondamentaux du syndicat majoritaire : productivité, restructuration, performances, concurrence, économie de marchés, libre concurrence… L’économie ultralibérale et la mondialisation étaient la feuille de route », estime le Modef.

Dans un communiqué du 14 avril, la FNSEA promettait « des décisions de rupture tant à Paris qu’à Bruxelles » et disait vouloir tendre la main au président de la République « pour proposer d’écrire cette nouvelle page de notre indépendance agricole ». « Le langage tenu aujourd’hui par la FNSEA face à cette crise sanitaire internationale tranche radicalement avec le passé, un revirement de position qui interroge sur l’opportunisme de circonstances de ce syndicat qui a la mémoire courte sur sa lourde responsabilité et les conséquences graves pour la France, de ses choix de politique agricole », juge le Modef.