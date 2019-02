Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Actuellement, les sociétés civiles agricoles (EARL, Gaec ou SCEA) peuvent réaliser des échanges de services ou de moyens d’exploitations dans le cadre d’une entraide agricole. Ces échanges doivent être gratuits, réciproques et équivalents. Elles ne peuvent effectuer des prestations commerciales rémunérées, leur objet étant civil, et non commercial. Pour réaliser des activités commerciales...