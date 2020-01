D’épais nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l’Ethiopie et la Somalie jusqu’au Kenya, où l’Agence des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a estimé qu’un seul de ces essaims couvrait une surface de 2 400 km2, la taille du Luxembourg.

Un tel essaim contiendrait quelque 200 milliards de criquets, et chacun dévore chaque jour l’équivalent de son propre poids (deux grammes), soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Cet insecte est capable de parcourir 150 kilomètres par jour et de ravager les moyens d’existence des populations rurales dans leur course effrénée pour se nourrir et se reproduire.

