« Les agriculteurs attendent des mesures fortes ! ». Suite aux annonces du ministre de l’Agriculture, en déplacement dans le Loir-et-Cher le 23 juillet, la FNSEA demande au gouvernement d’aller plus loin concernant les mesures de soutien aux agriculteurs touchés par ce nouvel épisode de sécheresse.

« La demande d’une augmentation de l’avance sur les aides Pac de 50 à 70 % est certes une bonne chose, mais il ne s’agit que d’une avance de trésorerie », clame la FNSEA. Cela ne constitue pas une enveloppe de fonds supplémentaires, regrette le syndicat.

Sur #sécheresse et #canicule, @ChLambert_FNSEA , @Europe1 "Avances PAC: on active le même dispositif qu'en 2018; ces aides sont de toute façon versées chaque année donc rien de nouveau sous le soleil. Nous attendons des mesures fortes dès maintenant, et non à partir d'octobre !" pic.twitter.com/7t0qn4CmaL