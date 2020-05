pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Lancée le 2 mai 2020 par le ministère de l’Économie et des finances, la plate-forme masques-pme.laposte.fr est accessible depuis le 11 mai aux professions agricoles « pour sécuriser la reprise de l’activité et la santé des salariés » après le confinement mis en place à cause de l’épidémie de Covid-19.

Avec l’appui des chambres d’agriculture

L’opération est menée avec l’appui des chambres d’agriculture. Chaque exploitant agricole n’employant pas plus de 50 salariés peut directement commander sur ce site des lots de masques grand public lavables 20 fois et conformes à la norme Afnor.

> À lire aussi : À quelles normes répondent les différents masques ? (29/04/2020)

Il suffit de vous munir du numéro Siret de votre entreprise et de votre carte bancaire pour commander. Ces masques sont vendus à partir de 2,31 € HT l’unité par lot de 40 masques pour les entreprises de plus de 10 salariés et à 2,97 € HT l’unité par lot de 6 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Livraison sous 5 jours

La livraison est comprise dans ces tarifs. Elle est assurée par La Poste en Colissimo sous 5 jours ouvrés en France Métropolitaine, à compter de la réception de la commande et sous réserve de la disponibilité des stocks. Le site recommande de changer les masques et de les laver après 4 heures d’utilisation. Chaque commande peut être renouvelée tous les 15 jours.

> À lire aussi : Fabriquer des masques (25/04/2020)

Dans un communiqué, le ministère de l’Économie et des finances a rappelé « que le port du masque s’inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu’il complète et auxquels il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d’organisation du travail mises en place par chaque entreprise pour assurer une reprise de l’activité dans des conditions sanitaires irréprochables ».