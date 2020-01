pour vous connecter et poursuivre la lecture

« L’agriculture vous tend les bras », tel est le slogan choisi pour la prochaine édition du Salon international de l’agriculture (Sia), qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2020 au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. « Nous souhaitons montrer aux personnes qui ne sont pas du milieu que l’agriculture n’est pas un club fermé, souligne Jean-Luc Poulain, le président du Sia, lors d’une conférence de presse le 14 janvier 2020 à Paris. À l’instar d’une exploitation qui s’ouvre au public, le salon, ce sont neuf jours de portes ouvertes. »

Au fil des éditions, les aspirations des visiteurs ont évolué. « Il y a six ou sept ans, la principale motivation du public était de venir voir des animaux. Désormais, les gens veulent rencontrer les agriculteurs, mieux comprendre le métier. Ils viennent avec des questions précises et des informations à vérifier. » À l’occasion des 150 ans du Concours général agricole, les visiteurs pourront aller à la rencontre des jurés, des bénévoles et des producteurs sur un stand spécifique (pavillon 4).

« Besoin d’un prix rémunérateur »

Pour Jean-Marie Goujat, éleveur et propriétaire d’Idéale, vache charolaise égérie du Sia, « nous faisons un métier qui a du sens. Mais pour continuer, nous avons besoin d’un prix rémunérateur, pour faire perdurer notre modèle d’élevage respectueux de l’environnement, demandé par les Français. »

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, a reconnu que « le compte n’y est pas à la suite des États-généraux de l’alimentation », affirmant toutefois que « nous sommes dans l’année n. Si la situation ne s’améliore pas à l’issue des négociations commerciales en cours, alors nous reviendrons sur le texte [de la loi sur l’alimentation] si besoin est ». Quant au renouvellement des générations, avançant 15 000 départs à la retraite pour 12 000 installations en 2019, le ministre estime qu’« il se fait à peu près ».