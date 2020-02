Les projets portés par les acteurs locaux dans les territoires ruraux ont parfois de mal à se faire connaître. Ils peinent à trouver des financements. Pour pallier ce manque de visibilité, Emmanuel et Christophe Brochot ont créé Bouge ton coQ. Ce fonds de dotation doit donner un visage unique à ces multiples projets pour attirer petits et grands donateurs.

Depuis fin janvier 2020, les citoyens, les entreprises et les collectivités peuvent faire des dons sur la plateforme Bouge ton coQ dans le but de financer des projets dans les territoires ruraux. L’ambition de ce mouvement citoyen est « d’aider et d’unir tous ceux qui font vivre les territoires ». Si le projet sort tout juste du bois, l’idée a germé il y a quelques années dans la tête de Christophe et Emmanuel Brochot. S’éloigner du « crowdfunding classique » Ils ont peaufiné le concept et mis en ligne une plateforme d’essai qui a permis de collecter 150 000 € et de financer 25 projets. Cette expérimentation les a amenés à s’éloigner du « crowdfunding classique ». En grande partie parce que, dans ce dernier, 60 % du financement se fait par le premier et le deuxième cercles de connaissances du demandeur. « Or, en milieu rural, le réseau des porteurs de projet peut ne pas être très développé », explique Emmanuel Brochot. Les deux cofondateurs ont ainsi décidé de changer de paradigme. Faire de la ruralité une cause nationale Ils ont pris le parti de « donner un visage à la ruralité ». Sur leur plateforme, ils rassemblent ainsi une multitude projets portés par divers acteurs locaux pour « faire vibrer la vie locale ». « Avec Bouge ton coQ nous faisons de la ruralité une cause nationale, souligne le cofondateur, ces projets échappent aux donateurs car ils ne savent pas à qui donner ». Il affirme ainsi que cette plateforme pourra capter les grands mécènes comme les grandes entreprises. Des donateurs qui votent pour les projets à financer Ce « guichet unique » a pour cible des donateurs réguliers, que ce soient des entreprises, qui peuvent donner à partir de 500 € par mois, ou des citoyens avec des dons à partir de 2 € par mois. Ces dons s’ajoutent à une collecte globale et nationale qui sera redistribuée vers les projets locaux. Ce sont les membres, donateurs ou salariés d’entreprises donatrices, qui votent pour les projets à financer. La plateforme vise aussi les collectivités régionales ou départementales qui peuvent donner pour financer des projets dans leurs territoires. Trois millions pour les projets de maires ruraux Au moment du lancement de plateforme, le 29 janvier, Bouge ton coQ, en partenariat avec l’Association des maires ruraux de France, a aussi lancé une opération de mobilisation générale. Leur ambition est de réunir au moins trois millions d’euros afin de financer des projets portés par des maires ruraux. L’objectif est ainsi de favoriser l’attractivité des territoires ruraux. Les deux fondateurs de la plateforme présenteront aussi leur concept et leurs projets à l’occasion du Salon de l’agriculture du 22 février au 1er mars à Paris. > À lire aussi : Ruralité, les bruits et les odeurs de la campagne protégés par la loi (30/01/2020) Marie-Astrid Batut

