Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 32% Vous avez parcouru 32% de l'article

« On commence à toucher du doigt les limites du système à trois cultures, estime Laurent Pinatel, le porte-parole du syndicat. On le voit bien en région Centre, région spécialisée en grandes cultures, le système s’effrite. Certains entretiennent l’illusion que ce système peut continuer, mais on va droit dans le mur. On doit changer de modèle. » Et d’ajouter. « Ce n’est pas...