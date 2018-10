Retard des aides

La Cour des comptes recommande de renforcer le rôle de l’ASP

réservé aux abonnés

15 h

© Massiot Agnès

La Cour des comptes a rendu, le 10 octobre, au Sénat, son rapport sur la chaîne des paiements des aides agricoles et les retards de paiements observés depuis 2015. Elle propose de renforcer le rôle de l’ASP et des régions. Les MAEC et les aides bio qui ne sont pas encore versées représentent 3 % du volume global des aides Pac.