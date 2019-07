pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, propose de garantir dans le futur « système universel » un minimum de retraite égal à 85 % du Smic net, contre 81 % pour les salariés et 75 % pour les agriculteurs actuellement, dans son rapport rendu public le jeudi 18 juillet. Ce système doit être mis en place en 2025 et concerne les futurs retraités.

Un nouveau minimum pour 2025

Ce nouveau minimum « bénéficiera notamment aux exploitants agricoles, aux artisans, aux commerçants et aux personnes, souvent des femmes, qui ont durablement travaillé à temps partiel », précise Jean-Paul Delevoye dans les préconisations qu’il a remis au Premier ministre. Ce niveau « permettra de valoriser le travail, avec un écart plus significatif qu’aujourd’hui avec le minimum vieillesse », dont le montant doit être porté à 903 euros début 2020.

Les préconisations de Jean-Paul Delevoye devraient servir de base au projet de loi, maintes fois repoussé et attendu en conseil des ministres à l’automne, avant un examen au Parlement probablement après les municipales de mars, pour une entrée en vigueur en 2025.

Un système universel et à points

Les 42 régimes de retraites, où les pensions sont calculées en fonction du nombre de trimestres cotisés, seront remplacés par un « système universel » où chacun accumulera des points tout au long de sa carrière et où « un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous ». Chaque jour travaillé permettra d’acquérir des points.

Age de taux plein à 64 ans

L’âge légal de départ sera maintenu à 62 ans. Mais M. Delevoye préconise que « l’âge du taux plein » permettant une retraite complète « soit le même pour tous, contrairement à aujourd’hui où il est compris entre 62 et 67 ans », et qu’il évolue « comme l’espérance de vie ». Cet « âge d’équilibre » serait de 64 ans pour la génération née en 1963. Ceux qui partiront avant verront ce rendement diminuer de 5 % par année d’écart, quand ceux qui prolongeront leur activité au-delà bénéficieront d’un rendement majoré de 5 % par an.