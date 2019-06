Ils recrutent, forment et sont en capacité de proposer plusieurs métiers aux candidats qui se présentent. Des groupements d’employeurs (GE) ont trouvé la solution idéale pour attirer les postulants, tout en répondant aux demandes de leurs adhérents employeurs. C’est ce que révèle une étude menée par Emfor en Bourgogne-Franche-Comté, l’organisme public de l’emploi et de la formation de la Région.

Profil du GE de « nouvelle génération »

Les groupements d’employeurs qui voient leur activité se développer ont tout simplement opté pour la diversification. Ils se sont ouverts à d’autres secteurs d’activité ou à d’autres métiers. « Des GE sectoriels sont ainsi devenus multi-sectoriels et multi-métiers notamment certains GE agricoles et certains GE Profession sport et loisirs », relève l’enquête.

« Certains proposent ainsi une adhésion aux employeurs du secteur non marchand (le plus souvent associatif) et à ceux du secteur marchand en portant deux GE (un marchand et un non marchand) ». D’autres vont au-delà en couvrant le champ de l’insertion (Geiq), de l’emploi intérimaire ou du remplacement (services de remplacement). « La diversification permet de répondre à tous les besoins des entreprises et des candidats. Si un candidat a des compétences, il peut être salarié du GE, s’il n’en a pas, nous pouvons le qualifier avec le Geiq. Face aux fortes difficultés de recrutement, il faut diversifier l’offre de services. La diversification permet également d’atteindre une taille critique qui solutionne de nombreux freins », note l’un des responsables interrogés.

Sécurité de l’emploi pour les candidats

Cette tendance à la diversification est donc un moyen de sécuriser le GE, son activité mais aussi l’emploi de ses permanents. Une offre de services complète participe à la sécurisation des parcours professionnels des salariés. L’offre d’emplois étant plus large (multisectorielle, multi-métiers), les possibilités de rebonds, d’évolutions et de reconversions professionnelles sont donc plus nombreuses. En outre, des passerelles entre GE d’une même structure existent : du Geiq vers le GE après obtention d’une certification, du GE non marchand vers le GE marchand selon les besoins des employeurs adhérents. La diversification permet en outre « une situation de dépendance aux subventions moins soutenue ».

Le mouton à cinq pattes ?

L’enquête donne plusieurs exemples de réussite, comme ce salarié agricole également ouvrier pour une entreprise du secteur agroalimentaire, cet autre salarié d’exploitation par ailleurs chauffeur (transporteur de lait), ou encore celui-ci qui partage son temps dans l’année entre une ferme et une scierie.

La diversification a l’autre avantage pour le groupement d’employeurs de limiter les périodes creuses de l’année, note l’étude.

Sur un plan fiscal, la diversification présente aussi son intérêt. La mixité fiscale est en effet interdite au sein d’un GE. En clair, si un adhérent est soumis à la TVA, l’ensemble des adhérents le deviennent par contamination fiscale même s’ils ne la touchent pas a posteriori.

Mais en faisant le choix de créer un GE pour les entreprises du secteur marchand (soumises à la TVA) en complément de leur GE pour entreprises du secteur non marchand (non soumises à la TVA), la structure répond aux contraintes de l’ensemble de ses adhérents.

Et les jeunes générations ne clament-elles pas rêver d’exercer plusieurs métiers dans une vie ? Pour l’organisme public de l’Emfor en Bourgogne-Franche-Comté, le modèle est à suivre.