Publié le 5 mars 2020, le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, qui réalise des missions d’audit, d’inspection, de conseil, d’évaluation et d’expertise pour le ministère de l’Agriculture, imagine la possible agriculture de 2035. À partir de cette hypothèse, il échafaude 4 scénarios pour l’agriculture française de 2050.

La projection de l’agriculture à l’horizon 2035 repose sur des études de prospectives agricoles et alimentaires. Le plus vraisemblable semble être un scénario de reconquête des marchés locaux.

Le coût de l’alimentation resterait un enjeu social et économique et les comportements alimentaires varieraient vers l’individualisation des régimes alimentaires : végétarisme, végétalisme, flexitarisme…

Les revenus des agriculteurs resteraient toujours aussi incertains, sous l’effet de nouvelles concurrences mondiales, voire régionales qui n’épargneraient pas l’agriculture biologique. L’équilibre des exploitations ne serait dû qu’aux revenus extérieurs ou aux paiements pour services environnementaux. L’agriculture française à l’horizon 2035 serait majoritairement « une agriculture locale non productiviste démondialisée » proche des consommateurs mais aussi « une agriculture de firme » présente sur les marchés locaux et à l’exportation.

La sobriété savante Dans ce premier scénario pour l’agriculture française à l’horizon 2050, l’avancée scientifique et technologique a permis une nouvelle approche de l’agriculture. La prise en compte de l’environnement devient systématique, de nouveaux outils d’évaluation environnementale ont été développés. La croissance mondiale a été revue à la baisse et l’efficacité alimentaire s’est améliorée entraînant une baisse globale de la production agricole. De ce fait, les plus grandes exploitations agricoles ont laissé leur place à des structures de plus petite surface et plus diversifiées.

Le capitalisme environnemental Le dérèglement climatique est massif à l’échelle de la planète, les catastrophes naturelles se multiplient, éveillant les consciences pour qui la lutte contre le réchauffement climatique devient une priorité absolue. Les technologies de production alternatives sont plébiscitées : production d’insectes, élevage sur l’eau, algoculture,… permettant à la fois une meilleure maîtrise du foncier et une réduction de la consommation énergétique. Les exploitations combinent des productions optimisées en fonction du territoire et se spécialisent davantage.

Le renouveau productiviste Les marchés mondiaux sont dérégulés par les tensions économiques, politiques et diplomatiques mondiales. Une agriculture plus technologique, plus productiviste et intensive, tout en assurant la gestion durable des ressources, se profile. L’agriculture territorialisée est remise en question car elle n’a pas tenu ses promesses d’instaurer une économie rurale viable. L’augmentation des pénuries alimentaires remet le sujet de la sécurité alimentaire au cœur des politiques internationales. En France, l’agriculture urbaine complémente l’approvisionnement alimentaire.