Construire en zone agricole sera-t-il plus facile ? La commission mixte paritaire, représentant l’Assemblée nationale et le Sénat, a trouvé le 19 septembre un accord dans les discussions du projet de loi Elan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique). Elle a retenu la proposition des sénateurs de « construire en zone agricole des bâtiments liés à la production et à la...