PROJET DE LOI DE FINANCES 2019

Un budget qui concerne les agriculteurs

réservé aux abonnés

1 h

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, entourés de leurs secrétaires d’État. ©B.Quantinet/GFA

Les mesures fiscales agricoles annoncées le 19 septembre s’inscrivent dans le projet de loi de finances pour 2019, dévoilé ce 24 septembre par les ministres de l’Économie et des Finances et de l’Action et des Comptes publics.