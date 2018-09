« L’indice des prix des céréales de la FAO a augmenté de 4 pour cent au cours du mois, avec les prix du blé augmentant deux fois plus, et ce, en raison de la détérioration des perspectives agricoles dans l’Union européenne et en Russie, décrit la FAO. Les cotations internationales de maïs ont augmenté de 3 pour cent, tandis que les prix du riz ont quelque peu diminué pendant le mois. »

Les huiles et le sucre au plus bas

En revanche, les huiles végétales chutent de 2,6 % entre juillet et août, s’approchant de leur plus bas niveau depuis 3 ans. L’indice des prix du sucre recule également, de 5,4 % depuis juillet « pour atteindre son plus bas niveau en l’espace de dix ans en raison de la dépréciation de la monnaie chez les principaux pays exportateurs que sont le Brésil et l’Inde ».

L’indice des produits laitiers se replie aussi, pour le troisième mois consécutif. Il perd 1,5 %. « Alors que les sécheresses pourraient avoir des répercussions négatives sur la production de lait dans plusieurs régions d’Europe et en Australie, les perspectives de production en Nouvelle-Zélande, en revanche, s’améliorent ».

La volaille à la hausse

Quant à la viande, l’indice reste stable. Les cotations des viandes porcines et ovines ont augmenté « grâce à des importations conséquentes en provenance de la Chine, une situation qui a permis de compenser la baisse des prix de la viande de volaille et de la viande bovine. Cette dernière était justement sous pression compte tenu des larges volumes disponibles à l’exportation aux États-Unis. »