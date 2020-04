LA MSA complète ses premières fiches pour éviter la contamination entre les travailleurs par six fiches pratiques qui déclinent les consignes au plus près du terrain.

Les gestes barrières et les mesures d’éloignement des personnes, c’est la consigne générale pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Pour appliquer ces consignes au plus proche du terrain, la MSA vient de publier six nouvelles fiches de métier. Elles viennent compléter les trois premières fiches déjà publiées le 25 mars, au début du confinement. > À lire aussi : Des consignes pour éviter la contamination entre travailleurs (25/03/2020) Ces six nouvelles fiches concernent : L’élevage,

Les abattoirs,

Les filières équines,

Les chantiers agricoles,

L’entretien et les espaces verts,

L’accueil de travailleurs saisonniers. Elles sont accessibles (en. pdf) sur la page consacrée au coronavirus sur le site de la MSA. Sur trois pages à chaque fois, elles donnent des conseils pratiques et assez précis à appliquer sur l’exploitation avant, pendant et après le travail. Ils sont valables aussi bien pour les exploitants que pour les salariés. Éric Young

